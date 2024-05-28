وبينما كان الأميركيون يكرّمون جنودهم الذين سقطوا في ساحات المعارك والحروب السابقة بزيارة قبورهم ولقاء أفراد العائلة والأصدقاء على موائد الطعام، نشر الرئيس الجمهوري السابق على منصته "تروث سوشال" منشورا قاسيا بحق من يصنفهم على أنهم خصومه.

ماذا جاء في منشور ترامب ومن هم الأشخاص الذين هاجمهم؟

- من بين من شملهم هجوم ترامب، القضاة الذين يشرفون على القضايا المرفوعة ضده، سواء تلك المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاحتيال، أو الجنائية التي تتهمه بشراء صمت نجمة إباحية ومحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

- تمنّى ترامب الذي يتقدم في العديد من استطلاعات الرأي بينما يستعد لمواجهة الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر، في منشوره "يوم ذكرى سعيد للجميع، بما في ذلك الحثالة البشرية التي تعمل بجهد كبير لتدمير بلدنا الذي كان عظيما في السابق".

- وصف ترامب أحد القضاة بأنه "أحمق"، كما طال هجومه الكاتبة الصحافية السابقة إي جين كارول التي ربحت دعوى ضده مع تعويض بمبلغ 88 مليون دولار في قضية اعتداء جنسي.

- في منشور منفصل، نشر ترامب صورة لنفسه وهو يؤدي التحية لقبر مغطى بالعلم الأميركي، مرفقة بتعليق يقول "لا يمكننا استبدالهم أبدا. لا يمكننا أبدا رد الجميل لهم. لكن يمكننا أن نتذكرهم دائما".

- سبق أن وصف ترامب اليساريين الأميركيين بـ"الحشرات"، والمهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك بأنهم "يسممون دماء بلادنا".

- منشور ترامب الحاد اللهجة يتناقض تماما مع التعليقات التي أدلى بها بايدن في هذه المناسبة خلال زيارته السنوية إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية قرب واشنطن.

- بايدن قال في كلمة إن المقبرة تضم رفات جنود قتلوا في جميع الحروب التي خاضتها البلاد، بدءا من الحرب الأهلية بين عامي 1861 و1865 مرورا بالحربين العالميتين في أوروبا ووصولا إلى حربي العراق وأفغانستان في عصرنا الحالي.

- الرئيس الأميركي أضاف: "اليوم نشهد على الثمن الذي دفعوه"، لافتا إلى أن "كل شاهد قبر أبيض على هذه التلال، في كل مقبرة عسكرية وساحة كنيسة في جميع أنحاء أميركا هناك والد ووالدة وابن وابنة وأخ وأخت وزوج وجار".