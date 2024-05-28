وقال غوتيريش الإثنين إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

وأضاف غوتيريش في منشور على منصة إكس "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".

وأسفرت غارة جوية إسرائيلية عن اندلاع حريق هائل أودى بحياة 45 شخصا في مخيم بمدينة رفح في قطاع غزة، مما أثار غضب زعماء العالم الذين حثوا على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في تقارير تفيد بأن ضربة نفذها ضد قادة حركة (حماس) في رفح تسببت في الحريق.

وحسبما ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإن الغارة لم تكن تهدف إلى التسبب في سقوط قتلى من المدنيين.

وأوضح في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين أنه "في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي".