أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.
وأفادت مدينة ليون بأنه تم القبض على مشتبه به.
وعلى الفور لم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم أو الدوافع المحتملة للهجوم.
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
أعلنت السلطات الفرنسية عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في هجوم بسكين في مترو مدينة ليون يوم الأحد.
وأفادت مدينة ليون بأنه تم القبض على مشتبه به.
وعلى الفور لم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم أو الدوافع المحتملة للهجوم.
وأفادت مدينة ليون بأنه تم القبض على مشتبه به.
وعلى الفور لم تتوفر معلومات عن هوية المهاجم أو الدوافع المحتملة للهجوم.