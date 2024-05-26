لا يتوقع صدور أي إعلان يتضمن تغييرات جوهرية عن القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان الاثنين.

لكن مجرد استئناف المحادثات الثلاثية المباشرة على أعلى مستوى "علامة جيدة" على أن الجيران الآسيويين الثلاثة عازمون على تحسين علاقاتهم.

كان من المفترض عقد الاجتماع الثلاثي سنويا بعد اجتماعهم الافتتاحي في عام 2008.

لكن هذه الاجتماعات توقفت منذ قمة ديسمبر 2019 في مدينة تشنغدو الصينية بسبب جائحة فيروس كورونا، وتوتر العلاقات بين الدول الثلاث.

عقب وصولهما إلى سول، اليوم الأحد، سيعقد رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا محادثات ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة وقضايا أخرى محل اهتمام مشترك، بحسب مسؤولين كوريين جنوبيين.

من المتوقع أن يجتمع لي وكيشيدا بشكل ثنائي منفصل.

عندما يجتمع يون ولي وكيشيدا في جلسة ثلاثية غدا الاثنين، سيناقشون التعاون في 6 مجالات: التبادلات الشعبية، وتغير المناخ، والتجارة، وقضايا الصحة، والتكنولوجيا ومواجهة الكوارث، وفقا لمكتب الرئيس الكوري الجنوبي.

ولا يتوقع أن يناقش الزعماء موضوعات حساسة أخرى مثل البرنامج النووي لكوريا الشمالية، ومطالبة الصين بالسيادة على تايوان، والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.