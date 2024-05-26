تفصيلا، أفاد مسؤول روسي محلي بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك.

وقال القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف على قناته على تلغرام "هذه الليلة، تم إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي في مقاطعة كورسك".

في سياق متصل، قال حاكم براسوفسكي في مقاطعة بريانسك، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة براسوفسكي، ولم تقع إصابات أو دمار.

اعتراض صاروخ "نبتون" و29 قذيفة فامباير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي للأخبار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صاروخ نبتون مضاد للسفن وراجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير".

وأضاف البيان "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".