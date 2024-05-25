وتعرضت مروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان، لأحوال جوية سيئة جدا، مما اضطرها للهبوط بمدينة فنادازور الأرمينية، قبل أيام.

وكتب باشنيان عبر حسابه على فيسبوك بعد الحادثة: "أعزائي كل شيء على ما يرام. بسبب أحوال الطقس، المروحية اضطرت للهبوط في فنادازور. الآن سنكمل الرحلة بالسيارة".

وفي ظروف مشابهة، تحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، الأحد الماضي.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.