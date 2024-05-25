ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئيس الروسي قوله: "مرافقو الرئيس الإيراني حلقوا في مروحيات روسية الصنع دون مشاكل".

وأشار بوتين إلى أن مرافقي رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته كانوا على متن مروحيات روسية حلقت في الظروف الصعبة ذاتها دون أي مشاكل، مؤكدا على جودة الصناعات العسكرية الروسية

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، الأحد الماضي.

وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.