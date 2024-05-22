وذكر إيد في حديث خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، الأربعاء:

أنا مسرور جدا بشأن ردود الفعل بفلسطين وببقية العالم.

هذه رسالة مهمة تنشرها النرويج على أنه حان الوقت للاعتراف بالدولة الفلسطينة.

حل الدولتين هو الحل الأفضل برأينا.

إسرائيل لم تسعد بهذا القرار، ونحن نحترم ذلك.

نحترم الموقف الإسرائيلي باستدعاء سفيرها بالنرويج.

الكثير من القادة الإسرائيليين السابقين كانوا يريدون التوصل إلى اتفاق مع الشعب الفلسطيني.

الحكومة الإسرائيلية الحالية لا توافقنا الرأي، لكن من خلال الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين والعمل على اتفاق للسلام، يمكننا أن نمضي قدما في سبيل حل هذا النزاع.

علينا أن نفكر فيما سيحدث على المدى الطويل بعد انتهاء حرب غزة.

نعمل مع دول كثيرة لمحاولة دعم خطة شاملة للمنطقة.

كل دولة ستعترف بفلسطين في التوقيت الذي تراه مناسبا، لكن هناك قرارات جدية بشأن هذا الموضوع.

الحل الوحيد للتوصل إلى سلام دائم هو قيام كل من دولة إسرائيل ودولة فلسطين.

وكان الوزير أعلن، الأربعاء، أن اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا رسميا بدولة فلسطينية مستقلة سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.

وعقب ذلك، استدعت إسرائيل سفيرَيها في أيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة".