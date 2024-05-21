ولم يعد الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية، والذي تم نشره بعد ظهر يوم الاثنين، متاحا على الموقع بحلول صباح الثلاثاء.

ويصور الفيديو رؤية إيجابية للبلاد في حالة فوز المرشح الرئاسي الجمهوري على بايدن في نوفمبر، ويظهر عناوين افتراضية للصحف حول اقتصاد مزدهر وحملة على الهجرة على الحدود الجنوبية.

وفي جزءين من الفيديو، يوجد نص أسفل عنوان أكبر يقول "القوة الصناعية تتزايد بشكل كبير(...) مدفوعة بإنشاء الرايخ الموحد". والنص غير واضح إلى حد ما، مما يجعل من الصعب فهمه للوهلة الأولى.

وقالت كارولين ليفيت، وهي متحدثة باسم حملة ترامب، في بيان إن الفيديو تم إنشاؤه بواسطة شخص خارج الحملة وشاركه أحد الموظفين الذي لم يلاحظ استخدام كلمة "الرايخ" قبل النشر.

من جهتها، انتقدت حملة بايدن استخدام كلمة غالبا ما ترتبط بالرايخ الثالث لألمانيا النازية في حكم أدولف هتلر.

وقال جيمس سينغر، المتحدث باسم حملة بايدن، "يا أميركا (...) انتبهي. دونالد ترامب لا يلعب. إنه يخبر أمريكا بالضبط بما ينوي فعله إذا استعاد السلطة. الحكم كديكتاتور على طريقة الرايخ الموحد".

واتهم سينغر ترامب أيضا بتقليد بيان هتلر "كفاحي" رغم أن النص الموجود في الفيديو يبدو أنه منسوخ من صفحة على موقع ويكيبيديا عن الحرب العالمية الأولى، ويشير جزئيا إلى التطورات التي سبقت حكم هتلر بفترة طويلة.

تقول صفحة ويكيبيديا "لقد زادت القوة الصناعية والإنتاج الألماني بشكل ملحوظ بعد عام 1871، مدفوعا بإنشاء الرايخ الموحد".