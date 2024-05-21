وأوردت بيان الوزارة: "بأمر من القائد الأعلى، بدأت مناورة عسكرية تتضمن التدريب على إعداد واستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في المنطقة العسكرية الجنوبية تحت إشراف هيئة الأركان العامة".

تهدف التدريبات، وفق البيان، إلى رفع جاهزية أفراد ومعدات الوحدات المعنية بالاستخدام القتالي للأسلحة النووية التكتيكية، بهدف مواجهة أي تهديدات، وضمان سلامة أراضي الدولة الروسية وسيادتها من دون قيد أو شرط.

وقبل أسبوعين، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطلاق تدريبات عسكرية تُستخدم فيها أسلحة نووية غير استراتيجية، في خطوة وُصفت بأنها التحذير الأقوى في مضمونه، على تلويح بلدان غربية باحتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا، والانخراط بشكل مباشر في الصراع المتفاقم.