وقال القاضي خوان ميرتشان لهيئة المحلفين في نيويورك "الثلاثاء المقبل.. ستستمعون إلى المرافعات الختامية للمحامين.. وأتوقع أن تبدأوا مداولاتكم في مرحلة ما الأربعاء".

تتعلّق القضية بالاشتباه بدفع ترامب المال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

وبعد المرافعات الختامية لفريقي الدفاع والادعاء، سيعطي القاضي ميرتشان توصياته غير العلنية الى الأعضاء الـ 12 في هيئة المحلفين.

وتلقى على عاتق هؤلاء المهمة الصعبة لاتخاذ القرار بشأن ما إذا يجدون ترامب مذنباً بتهمة تزوير 34 مستندا محاسبياً لإخفاء أثر مبلغ مالي دفع لدانييلز للتستر على علاقة جنسية جمعتها بترامب.

ودفعت الأموال في نهاية الحملة لانتخابات 2016 التي فاز بها ترامب بالرئاسة على حسابه منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وتحتاج إدانة المتهم الى قرار بالإجماع من هيئة المحلفين. وفي حال حصول ذلك، يعود الى القاضي تحديد العقوبة التي قد تصل الى السجن.