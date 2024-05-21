ونددت وكالة الأسوشيتد برس بهذه الخطوة.

وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الأسوشيتد برس لشؤون التواصل مع الشركات، "تدين الأسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة والذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات الأسوشيتد برس".

وأضافت أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".

وحثت الوكالة السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتها وتمكينها من إعادة البث المباشر على الفور حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم هذا العمل الصحفي المرئي المهم بالنسبة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين من وزارة الاتصالات الإسرائيلية وصلوا إلى مقر الأسوشيتد برس في بلدة سديروت، بعد ظهر الثلاثاء، وصادروا المعدات، وسلموا مسؤولي الأسوشيتد برس وثيقة موقعة من وزير الاتصالات شلومو كارهي، زاعمين أن وكالة الأنباء تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في إسرائيل.

وقبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كان يتم بث مشهد عام لشمال غزة.

وقالت الوكالة إنها تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي قد تعرض الجنود للخطر.

وكان البث المباشر المعني بشكل عام يظهر تصاعد الدخان في سماء غزة.

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي صدر يوم الخميس بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.