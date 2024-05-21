جاء ذلك أثناء عرض بن غفير رؤيته لمستقبل غزة في لقاء له لموقع "كيكار هشبات" الإسرائيلي.

وقال بن غفير "احتلال غزة بشكل كامل، كلها، مع سيطرة إسرائيلية كاملة. استيطان يهودي في غزة، لكن هذا ليس كافيا".

وأضاف "هناك خطوة أخرى وهي الخطوة الأهم: تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الطوعية".

وكان بن غفير حث أمس الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها ووصفهما بأنهما "معاديان للسامية".

كما حث بن غفير على تكثيف الحرب على غزة حتى إلحاق "الهزيمة الساحقة" بحركة حماس.