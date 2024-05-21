فعقب سيطرتها على بلدة ستاريتسا، باتت عينها على مدينة فولشانسك، التي قطعت عنها خطوط الامداد بشكل شبه كامل حسب خبراء عسكريين.

وقالت مصادر عسكرية روسية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الروسي سيطر بالكامل على الجزء الشمالي من مدينة فولشانسك في مقاطعة خاركيف.

وأكدت المصادر العسكرية أن القوات الروسية مازالت تحقق تقدما هناك، بحسب ما أفاد مراسلنا.

وأضافت المصادر أن القوات الأوكرانية نقلت جزءا من القوات من كوبيانسك ومن منطقة كراماتورسك إلى فولشانسك في خاركيف، مشيرة إلى أن الوحدات الروسية تعمل تدريجيًا على تسوية الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف.

وتقول روسيا إن من أبرز أهداف هجومها على منطقة خاركيف هو أبعاد القوات الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن ومنعها من قصف الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش خاض أيضا اشتباكات عنيفة في منطقة خاركيف بأوكرانيا، بالقرب من فولشانسك وستاري تسيا وهلي بوكي، حيث قالت إن القوات صدت هجومين مضادين.

من ناحية ثانية، قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 14 ألف شخص نزحوا من منطقة المعارك في خاركيف.