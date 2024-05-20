وقال التلفزيون الرسمي "تمت الموافقة على موعد الانتخابات خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان"، مضيفا "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو".

وأضاف المتحدث باسم مقرر الانتخابات الإيرانية "تم اقتراح يوم 8 يوليو لإجراء انتخابات الولاية الـ14 للرئاسة الإيرانية، وبناء على ذلك فإن موعد تسجيل المرشحين سيكون يوم 8 يونيو".

وكان قد أعلن صباح الاثنين، عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي رفقة مسؤولين آخرين بحادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم في شمال غرب البلاد، فيما يتولى نائبه الأول محمد مخبر الرئاسة بشكل مؤقت.

وتولى النائب الأول للرئيس محمد مخبر الرئاسة مؤقتا وفقا للدستور الذي ينص على انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما، ما يمنح المرشد الأعلى على خامنئي والمسؤولين وقتا قليلا نسبيا لاختيار رئيس يقود البلاد في هذا الوقت الحرج، كما أنه يمكن أن يكون مرشحا لخلافة خامنئي.