وقالت الوزارة أن قواتها سيطرت على قرية بيلوغوريفكا، وهي إحدى القرى القليلة في منطقة لوغانسك التي كانت لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "نتيجة لعمليات قتالية نشطة، حرّرت وحدات من المجموعة الجنوبية للقوات قرية بيلوغوريفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".

وذكرت تقارير أن القوات الروسية استعادت السيطرة بشكل كامل على بلدة كليشيفكا إلى الجنوب الغربي من باخموت في مقاطعة دونيتسك، غير أن الجيش الروسي لم يعلن ذلك حتى الآن.

كما يتقدم الجيش الروسي في مناطق إلى نتيلوفا، باتجاه كوبيانسك، والجزء الشرقي من تشاسيف يار، وكراسنغوريفكا، وباراسكوفيفكا، وأوروزاينوي، وستارومايورسكا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، السيطرة على بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركيف وبلدة رابوتينا الاستراتيجية في مقاطعة زابوريجيا.

وأفادت مصادر روسية بأن الجيش الروسي نجح في اختراق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة زابوريجيا، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تقدمها في مقاطعة خاركيف.

فقد أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي اخترق دفاعات القوات الأوكرانية وتقدم لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر باتجاه مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوريجيا.

وأكد روغوف "اشتداد وتيرة القتال في قطاع بولوغو-غوليايبولي على خط التماس"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي.