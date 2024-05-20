يأتي هذا عقب تأكيد التلفزيون الرسمي الإيراني مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية وقع مساء الأحد.

وشدد محمد مخبر على أهمية استمرار التعاون بين تلك السلطات فيما بينها والعمل على تقديم الخدمات للإيرانيين.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه هذا الاجتماع عقد الاثنين باستضافة مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، عقب إعلان مصرع رئيس الجمهورية والوفد المرافق له.

وأكد رئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، قائد على التعاون مع مخبر للقيام بمهام السلطة التنفيذية.

وقال مخبر: "سنسير على درب خادم الرضا وصديق الشعب الإيراني آية الله رئيسي في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل".

وفي وقت لاحق، قالت وكالة "أخبار إيران" إن نائب الرئيس الإيراني التقى رؤساء فروع الحكومة الإيرانية، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجي حضرا الاجتماعات.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أفادت بأن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، قال في تصريح له إن الدستور نص على مثل هذه الحالات، وسيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.

وأضاف، كما سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين، ويكلف هذا المجلس بتوفير ظروف انتخاب رئيس الجمهورية خلال 50 يوما على الأكثر.

وفي وقت لاحق، كلف المرشد الإيراني علي خامنئي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس في إيران بعد وفاة رئيسي.

وقال المرشد الإيراني إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أمام مخبر مهلة أقصاها 50 يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية.

كما تم أيضا تعيين علي باقري رئيسا للجنة العلاقات الخارجية (وزيرا للخارجية) في الحكومة الإيرانية خلفا لحسين أمير عبد اللهيان.