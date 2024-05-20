تفصيلا، أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي اخترق دفاعات القوات الأوكرانية وتقدم لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر باتجاه مدينة غوليايبولي في مقاطعة زابوريجيا.

وأكد روغوف "اشتداد وتيرة القتال في قطاع بولوغو-جوليايبولي على خط التماس"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي.

وأضاف أن التقدم تم في جنوب شرق غوليايبولي من اتجاه نوفوسيلوفكا ومارفوبول على الرغم من حقول الألغام.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، السيطرة على بلدتين جديدتين بمقاطعة خاركيف وبلدة رابوتينا الاستراتيجية في مقاطعة زابوريجيا.

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأحد، أن قواتها تواصل التقدم على محور خاركيف، مشيرة إلى أن خسائر الجيش الأوكراني وصلت إلى نحو 1860 جنديا على مختلف المحاور خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي الأحد، إن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو، وكبدت خسائر بالأرواح والعتاد لعدة ألوية أوكرانية وقوات "الفيلق الأجنبي" في مقاطعة خاركيف.

مسيرة تلحق أضرارا بمصفاة سلافيانسك الروسية

من جهة أخرى، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن هجوما بطائرة مسيرة ألحق أضرارا بمصفاة سلافيانسك للنفط في منطقة كراسنودار.

وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية أربعة ملايين طن متري من النفط سنويا، أي ما يعادل نحو 80 ألف برميل يوميا.

الجيش الأوكراني: أسقطنا 29 طائرة مسيرة روسية

وفي كييف، قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان اليوم الاثنين، إنها أسقطت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها القوات الروسية في هجوم خلال الليل وعددها 29.

وقال حاكم منطقة ميكولايف، جنوب البلاد عبر تطبيق تلغرام، إنه جرى إسقاط 16 طائرة مسيرة فوق المنطقة وإن الحطام ألحق أضرارا بمسكن خاص وتسبب في اندلاع حريق.

كما أسقطت الدفاعات الجوية 3 طائرات مسيرة فوق منطقة لفيف، غربي البلاد، دون أن يبلغ المسؤولون المحليون هناك عن وقوع أضرار.

واستهدف الهجوم أيضا منطقتي أوديسا وبولتافا بطائرات مسيرة بالإضافة إلى مهاجمة منطقة خاركيف بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم.

وقال دميترو ليخوفي، المتحدث باسم الجيش الأوكراني للتلفزيون الوطني اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية أسقطت كل الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على مدى الأسبوع المنصرم وعددها 90 طائرة.