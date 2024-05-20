بعد تأكيد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادثة تحطم مروحية بشمال شرقي البلاد، من المتوقع أن يتولى المرشح الأولى لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.