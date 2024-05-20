وقال المسؤول الإيراني وصلت فرق البحث والإنقاذ التابعة للهلال الأحمر إلى موقع تحطم المروحية التي تقل الرئيس.

وأضاف: "نظراً لوصول قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر إلى موقع سقوط الطائرة، فإننا نتوجه إلى المكان."

وأكد المسؤول الإيراني أن 73 فريق إنقاذ يتواجد في منطقة البحث عن الطائرة المروحية المنكوبة بقرية الطوال بمعدات متطورة ومتخصصة.

ولفت رئيس الهلال الأحمر الإيراني إلى أن الفرق تتحرك نحو الحطام لكن الظروف ليست جيدة.

من جانبه قال مسؤول إيراني لرويترز إن التوقعات ببقاء الرئيس إبراهيم رئيسي على قيد الحياة ضئيلة، مضيفا: "للأسف جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني."

وأضاف أن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم.

وقال قائد فيلق جيش محافظة أذربيجان الشرقية إن عملية البحث واعتراض موقع حطام مروحية الرئيس تمت بطائرات مسيرة إيرانية.

من جهته، قال قائد فيلق عاشوراء في الحرس الثوري لوكالة تسنيم : "سنصل إلى المروحية بعد دقائق قليلة ولا يمكن حتى الآن تأكيد أي شيء حول مصير المروحية وركابها."