وكانت 3 طائرات هليوكوبتر تقل الرئيس الإيراني وحاشيته بعد انتهاء مراسم افتتاح سد قيز قلعة سي للعودة إلى العاصمة طهران، إلا أن إحداها اضطرت للقيام بهبوط اضطراري بسبب الأحوال الجوية.

تمكنت طائرتا هليوكوبتر تقلان عددا من الوزراء من الوصول إلى إيران ومن بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولين آخرين.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه وبعد افتتاح سد قيز قلعه سي كان رئيسي والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات واضطرت إحداها إلى القيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.