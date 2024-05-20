وأوضحت موسكو أن الفريق "يتجه إلى تبريز"، المدينة الكبيرة في شمال غرب إيران، مشيرة إلى أنه يضم "47 متخصصا مزودين المعدات اللازمة ومركبات لكل أنواع التضاريس ومروحية من طراز بي أو-105".

وقال سفير إيران لدى روسيا لوكالة أنباء إرنا: "على الرغم من عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في البلاد في الساعة 10:00 مساء يوم الأحد، وكنت حاضرا بوصفي سفيرا لإيران."

وفي هذا اللقاء، أعرب بوتين عن حزنه الشديد بسبب حادثة المروحية معربا عن استعداد روسيا لتقديم المساعدة.

وقال بوتين لسفير إيران لدى روسيا: "تأكدوا من نقل رسالتي إلى المرشد الأعلى لإيران. سنفعل كل ما يلزم للمساعدة."

وأعلن الرئيس الروسي في هذا الاجتماع أنه قام بتجهيز طائرتين للطيران إلى منطقة الحادث وعلى متنهما 50 من أفضل القوات بكامل المعدات والمتسلقين المدربين.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة اللازمة في البحث عن مروحية رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث.

وفي بيان لها، قالت زاخاروفا: "نتابع عن كثب المعلومات التي تظهر حول مصير ركاب المروحية الثالثة، ومن بينهم ممثلون رفيعو المستوى لإيران، بمن فيهم الرئيس رئيسي".

وأكدت أن "روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في البحث عن المروحية المفقودة والتحقيق في أسباب الحادث".

وأضافت: "نأمل بصدق أن يكونوا على قيد الحياة وألا تكون حياتهم وصحتهم في خطر".