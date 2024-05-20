وواجه رجال الإنقاذ صعوبات في الوصول إلى مكان حادث تحطم الطائرة، وهي مروحية تم إنتاجها في الولايات المتحدة من طراز بيل 212 وكان يطلق عليها في سبعينيات القرن الماضي اسم "دبور الجحيم."

مواصفات المروحية بيل 212:

تعد طائرة هليكوبتر بيل 212 واحدة من أكثر الطائرات هليكوبتر انتشارًا حول العالم، وتُعتبر هذه الطائرة من طراز النقل الثقيل والتي تتمتع بتصميم يسمح بأداء متعدد المهام بكفاءة عالية. إليك نظرة عامة عن هذه الطائرة التي تُعتبر واحدة من أهم الطائرات الهليكوبترية في عالم الطيران.

التاريخ والتطوير:

- بدأ تطوير الطائرة بيل 212 في الستينيات من القرن الماضي من قبل شركة بيل هيليكوبترز.

- تم إنتاج الطائرة لأول مرة في عام 1968، وسُلمت للخدمة العسكرية والمدنية.

- تم استخدام الطائرة في العديد من البلدان لأغراض مختلفة بما في ذلك النقل العسكري والإنقاذ والإسعاف الطبي.

المواصفات التقنية:

- الطول: حوالي 17.45 متر.

- الارتفاع: حوالي 3.8 متر.

- الوزن الفارغ: حوالي 2962 كيلوغرام.

- الحد الأقصى للسرعة: 190 كيلومترا في الساعة.

- الحمولة القصوى: حوالي 2268 كيلوغرام.

- عدد الركاب 14 راكبا.

الاستخدامات:

- النقل العسكري: تستخدم طائرة بيل 212 في العديد من البلدان لنقل الجنود والمعدات والإمدادات.

- الإنقاذ والإسعاف: تستخدم الطائرة في عمليات الإنقاذ البحري والجبلي وفي الإسعاف الطبي الطارئ.

- الدعم اللوجستي: تقدم الطائرة دعما لوجستيا قيما في المناطق النائية والمعزولة.

- الاستخدام المدني: تُستخدم بمثابة طائرة نقل للركاب أو البضائع وفي الاستكشاف الجوي والمراقبة.

بهذه الطريقة، تُظهر طائرة هليكوبتر بيل 212 قدرتها على تلبية احتياجات متنوعة في مختلف المجالات بفضل تنوع استخداماتها وقدرتها على التكيف مع البيئات المختلفة.

وتعتبر شعبية هذه الطائرة وتطويرها المستمر في التقنيات والمواصفات خيارًا مفضلًا للعديد من المؤسسات العسكرية والمدنية حول العالم.