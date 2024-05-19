وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".

ماذا حدث؟

مساء الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني أن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.

كان الرئيس الإيراني في طريق العودة من مراسم افتتاح سد حدودي مشترك مع حدود أذربيجان حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح الأحد.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إنه "لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي".

من كان على متن المروحية؟