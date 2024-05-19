ووفق ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مسؤولي جمعية الهلال الأحمر، فإنّ 40 فريقا من الاستجابة السريعة توجّهوا إلى موقع سقوط المروحية، في ظروف جوية غير مناسبة، ومنطقة وعرة يصعُب التنقّل فيها.

وأضاف المسؤولون: "استخدمنا طائرة مسيّرة وإجراءات جوية، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، فإن البحث الجوي غير ممكن، وهي منطقة جبلية وعرة".

وتعرّضت المروحية التي كانت تقل رئيسي وعبداللهيان لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، بعد أن واجهت صعوبة في الهبوط في أثناء تحليقها بمنطقة جبلية، تحيط بها ضباب كثيف خلال عودتها من زيارة وافتتاح عدة مشروعات بالمحافظة.

وقال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، إن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر، وتابع: "لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطّم مقلقة للغاية".

منطقة غابات وحيوانات مفترسة

مما تتميّز به منطقة ديزمار التي يجري فيها البحث عن المروحية: