وأدى الحادث إلى مقتل 3 أشخاص، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة ووسائل إعلام محلية.

وذكر المتحدث ميشيل موتو موهيما على منصة "إكس"، أن المسلحين هاجموا مقر إقامة فيتال كاميرهي، المشرع الاتحادي ونائب رئيس الوزراء السابق للاقتصاد في كينشاسا، لكن حراسه تصدوا لهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المسلحين جنود كونغوليون، ولم يتضح ما إذا كانوا يحاولون اعتقال السياسي، وهو مرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها السبت لكنها تأجلت بسبب خلاف داخل الحزب الحاكم.

وقتل رجلا شرطة وأحد المهاجمين في تبادل إطلاق النار، في المنزل الواقع بشارع تشاشي على بعد كيلومترين من القصر الرئاسي، وفقا لموهيما.