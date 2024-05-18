واستشهد ترامب بخطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه بايدن في مارس، قائلا إن بايدن كان "مثل الطائرة الورقية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب بها ترامب بإجراء اختبار مخدرات لمنافسه بايدن.

وقال ترامب: "أريد فقط مناظرة هذا الرجل، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات، حقا أنا لا أريدُه أن يتكلم كما فعلَ في خطاب حالة الاتحاد السابق، لقد كان منتشيا بشكل كبير".

واتفق ترامب وبايدن هذا الأسبوع على مناظرة بعضهما البعض في 27 يونيو على شبكة "سي إن إن" وفي 10 سبتمبر على قناة "إيه بي سي".