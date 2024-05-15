وأكدت الوزارة سيطرة القوات الروسية على بلدة روبوتينا الاستراتيجية في مقاطعة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، وعلى بلدتي علوبوكوي ولوكيانتسي في مقاطعة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها تتقدم في عدد من المحاور الاستراتيجية في مختلف جبهات المعارك في أوكرانيا.

يأتي هذا فيما تواصل فيه القوات الروسية هجومها في شمال شرق أوكرانيا، الذي بدأ الأسبوع الماضي، والذي يمثل أكبر توغل حدودي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية استولت، في غضون يومين فقط، على ما يتراوح بين 100 إلى 125 كيلومترا مربعا تشمل 7 قرى على الأقل، معظمها مهجورة بالفعل من السكان، وفقا لاثنين من المحللين يراقبان القتال باستخدام مصادر المعلومات العامة.

وكان الجيش الأوكراني أعلن، ليل الثلاثاء الأربعاء، أنه اضطر إلى التراجع في بعض أجزاء الجبهة الشمالية في منطقة خاركيف حيث تشن روسيا هجوما جديدا منذ العاشر من مايو الجاري.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر.. والمعركة مستمرة"