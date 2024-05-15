ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله " لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة فإذا لم يتم إيقاف هذه الدولة الإرهابية ستطمع عاجلاً أو آجلاً بأراضي الأناضول مستندة إلى أوهام الأرض الموعودة".

وأضاف الرئيس التركي قائلا إن "ما يحدث في قطاع غزة لم نره من قبل وحتى هتلر لم يرتكب ما تم فعله في القطاع الفلسطيني.

وتابع "إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين في غزة فقط. إنها تهاجمنا أيضا".

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل "الوقوف إلى جانب حماس التي تقاتل من أجل استقلال أرضها وتدافع عن الأناضول أيضا"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف " نتنياهو والمتواطئون في الإبادة الجماعية سيحاسبون وسنضمن تقديمهم للعدالة".