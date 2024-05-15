وقالت هيئة الأركان الأوكرانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "في بعض المناطق قرب لوكيانتسي وفوفتشانسك وبسبب قصف العدو وهجوم للمشاة، تراجعت وحداتنا باتجاه مواقع مناسبة أكثر لإنقاذ أرواح جنودنا وتجنب تسجيل خسائر.. والمعركة مستمرة"، وفقا لفرانس برس.

يأتي هذا فيما تحاول روسيا إنشاء منطقة عازلة في المقاطعات الأوكرانية المحاذية لحدودها الغربية، خصوصا بعد أن تزايدت محاولات الاختراق لحدودها، وتحديدا قرب بيلغورود وبريانسك.

وكانت القوات الروسية نجحت خلال الأيام القليلة الماضية في السيطرة على أكثر من 10 قرى وبلدات في مقاطعة خاركيف، وسيطرت على مساحة واسعة من المناطق المحاذية لحدودها.

وأكد الجيش الروسي، أمس الثلاثاء، أنه "يتقدم بعمق في الدفاعات" الأوكرانية في منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، حيث يشن هجوما بريا، موضحا أنه سيطر على بلدة جديدة فيها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها "حررت" بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية و"تقدمت بعمق في دفاعات العدو".

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدنها، يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريبا.