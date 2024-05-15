وأوضح موقع سبوتنيك الروسي بالإنجليزية أن أعضاء الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، اقترحوا إنشاء منطقة حظر جوي تمتد لمسافة تصل إلى 70 كيلومتراً داخل الأراضي الأوكرانية باستخدام أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في بولندا ورومانيا.

ويهدف الاقتراح إلى المساعدة في تحمل عبء الدفاع الجوي لأوكرانيا، مما يسمح لها بالتركيز على حماية مناطق الخطوط الأمامية.

وأشار المشرعون إلى إسقاط الناتو لصواريخ إيرانية استهدفت إسرائيل الشهر الماضي كسابقة.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية قد صرح في 13 مايو أن الناتو لن يفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، مستشهداً بقرار الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ اعتبارا من مارس 2022.

ومع ذلك، فإن النقاش الدائر حول احتمال إنشاء منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا وسط انسحاب الجيش الأوكراني يشير إلى أن القادة الغربيين يستكشفون خيارات للمشاركة المحتملة في الصراع، وفقا للمحلل السياسي الروسي سيرغي بوليتاييف.

بوليتاييف أكد أنه "حتى الآن، يقتصر الصراع بشكل موثوق على الأراضي الأوكرانية"، "فمن ناحية، يبذلون جهودًا لإبقائها على هذا النحو، لأن ذلك يصب في مصلحة الجميع في الغرب، ومن ناحية أخرى، يستخدمون جميع الأدوات التي بحوزتهم لإلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا".

وأشار الخبير إلى أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتم اختيار بولندا ورومانيا كمواقع محتملة لفرض أي منطقة حظر جوي، أولا، لا يُنظر إلى الاثنين كلاعبين مستقلين، وثانيا، يبدو أن السياسيين الغربيين مستعدون للتضحية بهم في حالة نشوب صراع محتمل مع روسيا.

وقال بوليتاييف إن السؤال هو ما إذا كان الناتو سوف ينقذهم بموجب المادة الخامسة، التي تنص على الدفاع الجماعي للكتلة العسكرية، إذا اندلع صراع مع روسيا.

موقف رومانيا وبولندا

كان رئيس أركان الدفاع الروماني جورجيتا فلاد قد صرح يوم 1 فبراير بأن الجيش الروماني لا يمكنه القيام بعمليات عسكرية في وقت السلم.

وأوضح فلاد أنه لإسقاط طائرات روسية بدون طيار أو أهداف جوية أخرى، سيتعين على بوخارست فرض حالة الطوارئ أو الحصار أو الأحكام العرفية.

ولا تبدو بولندا متوترة بسبب القانون بنفس القدر الذي تعاني منه رومانيا، ولكنها تحتاج إلى الدعم الكامل من حلف شمال الأطلسي والإرادة السياسية لتوسيع مظلتها الدفاعية الجوية لتشمل أوكرانيا.

وزير الدفاع الوطني البولندي السابق، يانوش أونيشكيويتز، قال لإذاعة أوكرانية الشهر الماضي إن نظام الدفاع الجوي البولندي لديه الآن القدرة على الرد على التهديدات الصاروخية الروسية عندما يكون الوقت قد فات لإسقاطها.

وأضاف أنه لتمكين أنظمة الدفاع الجوي البولندية من حماية غرب أوكرانيا، يجب اتخاذ قرارات سياسية على مستوى الناتو وكييف، مضيفا أنه يجب أيضًا منح الجيش البولندي إمكانية الوصول الكامل إلى معلومات المجال الجوي الأوكراني.

وبحسب التقرير فمن الواضح أن بولندا تريد تحويل المسؤولية إلى حلف شمال الأطلسي للحصول على ضمانات بحماية حلف شمال الأطلسي في حالة فرض منطقة حظر جوي افتراضية.

وتابع بوليتاييف أن إشارة السياسيين الألمان إلى قيام الناتو بإسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية التي استهدفت إسرائيل كسابقة لإنشاء منطقة حظر جوي فوق غرب أوكرانيا لا أساس لها من الصحة.

وأشار بوليتاييف إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالصراع الروسي الأوكراني، فإن المخاطر تكون أعلى بكثير، كما أن ضرب الصواريخ والطائرات الروسية محفوف بخطر نشوب صراع نووي.