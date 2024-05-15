وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 10 صواريخ بعيدة المدى من نوع "أتاكمز" فوق شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية نجحت أيضا في تدمير 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مدينة بريانسك بمنطقة كورسك القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

وأكدت أيضا تدمير 5 طائرات مسيرة هجومية فوق منطقة كورسك الروسية و3 فوق منطقة بريانسك.

ونقل مراسلنا عن السلطات الروسية قولها إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة أهداف جوية عند الاقتراب من بيلغورود.

لكن قذيفة سقطت على مبنى سكني في قرية دوبوفو، اندلع حريق وأد إلى إصابة شخصين، كما تضررت مجموعة من المباني في القرية وسيارات وخطوط الكهرباء.

وأضاف مراسلنا أن محافظ روستوف أكد أن انفجارين وقعا في مستودع للوقود في منطقة روستوف نتيجة هجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين.

وكانت أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت أمس الثلاثاء قنبلة موجهة من طراز "هامر" وطائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بيلغورود، وفقا لوكالة نوفوستي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع، نشر على قناتها في "تلغرام"، أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجمات إرهابية بين الساعة 18.00 و19.30 بتوقيت موسكو، مستخدمًا في ذلك قنبلة جوية موجهة من نوع "هامر" وطائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية وقد اعترضتها وسائط الدفاع الجوي (الروسية)".