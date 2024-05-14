وقال بلينكن في كلمة ألقاها في أوكرانيا "ما دمره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجب أن تدفع روسيا لإعادة بنائه"، مضيفًا: "منحنا الكونغرس سلطة الاستيلاء على الأصول الروسية في الولايات المتحدة، ونحن ننوي استخدامها".

وتعهد وزير الخارجية الأميركي بأن تدعم الولايات المتحدة أوكرانيا حتى يتم "ضمان" أمنها في مواجهة روسيا.

وقال بلينكن: "جئت إلى أوكرانيا حاملاً رسالة: أنتم لستم وحدكم".

وأضاف "الولايات المتحدة معكم منذ اليوم الأول".

وتابع "سنبقى معكم حتى يتم ضمان أمن أوكرانيا وسيادتها وقدرتها على اختيار مسارها".