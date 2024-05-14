وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها "حررت" بلدة بوغروفاتكا القريبة من الحدود الروسية ومن مدينة فوفتشانسك الأوكرانية و"تقدمت بعمق في دفاعات العدو".

ودخلت القوات الروسية أوكرانيا قرب خاركيف، ثاني أكبر مدنها، يوم الجمعة لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريبا.

وكييف في موقف دفاعي في ساحة المعركة منذ أشهر مع تقدم القوات الروسية ببطء، خاصة في منطقة دونيتسك إلى الجنوب، مستفيدة من نقص القوات الأوكرانية وقذائف المدفعية.

وتسيطر روسيا حاليا على نحو 18 بالمئة من أوكرانيا، وتحرز تقدما منذ عدم تحقيق الهجوم المضاد الذي شنته كييف في 2023 تقدما كبيرا في مواجهة قوات موسكو المتحصنة خلف حقول ألغام.

والثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن بلاده في الحاجة إلى بطاريتي دفاع جوي لمدينة خاركيف، مشيرا إلى أن أكبر عجز تواجهه البلاد هو في الدفاعات الجوية.

من جهته، ذكر بلينكن أن "المساعدات (الأميركية) تتجه إلى أوكرانيا وستصل قريبا، وقد وصل بعضها بالفعل وسيصل المزيد منها.. وهذا سيحدث فرقا في مواجهة العدوان الروسي المستمر في ساحة المعركة".