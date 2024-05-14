وقالت المنظمة الحقوقية إن "في هذه الحوادث قتلت القوات الإسرائيلية 15 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، وأصابت 16 آخرين".

وأوضحت أن 5 من هذه الهجمات كانت موضوع تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية مؤخرا، وتضمن أدلة مرئية واتصالات داخلية بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي.

وتابعت أن هذه الحوادث وقعت "رغم أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها".

وأضافت "هيومان رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية "لم تصدر تحذيرات مسبقة لأي من منظمات الإغاثة قبل الضربات، التي قتلت أو أصابت على الأقل 31 عامل إغاثة ومن معهم".

وقُتل أكثر من 250 عامل إغاثة في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل، حسب إحصائيات الأمم المتحدة.

وأبرزت المنظمة أن "الحوادث الثمانية تكشف عن عيوب جوهرية فيما يسمى نظام منع الاشتباك (التنسيق لحماية العمليات الإنسانية)، الذي يهدف إلى حماية عمال الإغاثة والسماح لهم بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن في غزة".