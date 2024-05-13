وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن بن غفير "أثار توترات بين الحضور، الذين كانوا يشاركون في حفل تأبين الجنود القتلى".

وصاح أحد الأشخاص: "اخرج من هنا أيها المجرم"، بينما كان الوزير اليميني المتطرف يمشي على المنصة، وقال آخر: "مجرم، ماذا تفعل هنا؟".

كما يمكن رؤية امرأة مسنة وهي تصرخ في بن غفير بشكل متكرر، بينما يحاول ضابط شرطة إبعادها.

وإثر ذلك اندلعت مشاجرة بين الحاضرين، حيث شعر البعض بالغضب من المضايقات التي استهدفت وزير الأمن القومي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحفل يخص أقارب الجنود القتلى، مشيرة إلى أن العائلات حاولت منع الوزراء وأعضاء الكنيست من إلقاء خطاباتهم.

وأوضحت أن بعض أقارب القتلى قرر عدم المشاركة في الحفل بسبب قدوم السياسيين.