وقال الإذاعة الإسرائيلية "كان" في تغريدة على حسابها في إكس إن "العميد" يوغيف بار شيشت، الذي يشغل منصب نائب مراقب المنظومة الدفاعية، أصيب في المعارك مع الفصائل الفلسطينية في حي الزيتون في غزة يوم الجمعة الماضي.

وأضافت أنه تم نقل العميد بار شيشت إلى المستشفى للعلاج، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة.

وقالت إذاعة "كان" إنه تم إبلاغ عائلته بذلك.

يشار إلى أن العميد يوغيف بار شيشت، وكان يشغل وقتها منصب نائب رئيس "الإدارة المدنية"، صرح في مقابلة نشرت على الإنترنت في الرابع من نوفمبر الماضي في مقابلة من داخل غزة قائلا "من يعود إلى هنا (غزة)، إذا عاد إلى هنا بعد ذلك، سيجد أرضا محروقة. لا بيوت، لا زراعة، لا شيء. ليس لديهم مستقبل".

وبحسب ما نقل موقع سبوتنيك الروسي، عن الموقع الإلكتروني للقناة فإن بار شيشت "أصيب بشظية في اشتباك وقع في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة"، منوهة إلى أن "شيشت، هو أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل القطاع، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".