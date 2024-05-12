وقالت الوزارة في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة الشمال التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ديجيتارنوي وفولشانسك وكازاتشيا لوبان في المقاطعة".

وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 جندي ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة كوزاك و4 مركبات".

وبهذا يرتفع عدد البلدات والقرى التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء الهجوم على مقاطعة خاركيف يوم الجمعة الفائت إلى 9.

يأتي هذا فيما قال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، إن قوات بلاده تواجه موقفا عصيبا في القتال الدائر بمنطقة خاركيف، لكنه أكد أن الجنود يبذلون ما بوسعهم للصمود.

وكتب سيرسكي على حسابه في منصة تلغرام: "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة.. تم وقف محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا".

وأضاف "الموقف عصيب للغاية لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع وتكبيد العدو الخسائر"، وفقا لرويترز.

وكانت السلطات الأوكرانية أخلت أكثر من 4 آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وفق ما أكد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، في أعقاب بدء موسكو هجوماً برياً مباغتاً الجمعة.

وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إخلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة