وكتب سيرسكي على حسابه في منصة تلغرام: "تخوض وحدات قوات الدفاع معارك دفاعية شرسة.. تم وقف محاولات الغزاة الروس لاختراق دفاعاتنا".

وأضاف "الموقف عصيب للغاية لكن قوات الدفاع الأوكرانية تقوم بكل ما في وسعها للصمود عند خطوط ومواقع الدفاع وتكبيد العدو الخسائر"، وفقا لرويترز.

يشار إلى أن روسيا تشن هجوما جديدا على منطقة خاركيف بشمال أوكرانيا منذ يوم الجمعة، وهو ما يفتح جبهة قتال جديدة في الحرب الدائرة منذ نحو 27 شهرا.

وقالت موسكو، أمس السبت، إنها سيطرت على 5 قرى، بينما قالت كييف إنها تصد الهجمات وتقاتل من أجل الاحتفاظ بالسيطرة على تلك القرى.

وكانت السلطات الأوكرانية أخلت أكثر من 4 آلاف شخص من المناطق الحدودية مع روسيا في منطقة خاركيف بشمال شرقي البلاد، وفق ما أكد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، في أعقاب بدء موسكو هجوماً برياً مباغتاً الجمعة.

وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إخلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة.

وكان سينيغوبوف قال أمس السبت إنه تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.

وتقول كييف إن تأخيرا لعدة أشهر من الكونغرس الأميركي في التصويت على حزمة مساعدات ضخمة كلفها الكثير في ساحة المعركة.

وتأمل أوكرانيا الآن في وصول سريع لكميات كبيرة من المساعدات التي تم إقرارها مؤخرا لدعم دفاعاتها.