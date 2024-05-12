واستندت الوزارة في تحديث عدد القتلى، عبر منشور على منصة إكس، إلى بيانات من مكتبها المحلي في إقليم بغلان شمال البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق أن الحصيلة الرسمية للقتلى في الفيضانات، التي بدأت قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة، تبلغ 153 لكنها أشارت إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة.

وقالت وزارة شؤون اللاجئين إن آلاف المنازل تضررت كما نفقت رؤوس ماشية جرفتها الفيضانات، وفقا لرويترز.

وقالت منظمات إغاثة إن منشآت للرعاية الصحية وبنية تحتية حيوية مثل شبكة المياه تضررت أيضا بسبب الفيضانات.

وأفغانستان معرضة للكوارث الطبيعية وتعتبرها الأمم المتحدة من الدول الأكثر تأثرا بتبعات تغير المناخ.

وتعاني أفغانستان من نقص المساعدات منذ سيطرة طالبان على السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية في 2021 وقطع مساعدات تنموية كانت تشكل العمود الفقري لماليات الحكومة.

وازداد الوضع سوءا بعد ذلك في ظل انشغال حكومات أجنبية بأزمات عالمية أخرى وأيضا بسبب التنديد بالقيود التي تفرضها حركة طالبان على مشاركة الأفغانيات في عمليات الإغاثة.

ودعا وزير الاقتصاد في حكومة طالبان دين محمد حنيف في بيان اليوم الأحد الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة والشركات الخاصة إلى تقديم الدعم للمتضررين من الفيضانات.