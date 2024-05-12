ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن هاليفي قوله، إن الجيش يهاجم منطقة جباليا، شمالي غزة، مجدداً لأنه لا يوجد تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء كيان حكم آخر غير حماس في قطاع غزة.

كما حذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي نتنياهو، من أن عدم قدرة حكومته على اتخاذ قرار، أدى إلى المخاطرة بأرواح الجنود الإسرائيليين، بحسب الصحيفة.

وكان الجيش الإسرائيلي قرر، أمس السبت "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".

ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "سكان جباليا والأحياء في محيطها إلى الإجلاء والتوجه إلى غربي مدينة غزة".

وأكد أنه "سيقوم بتوسيع العمليات في مدينة رفح الفلسطينية"، ودعا سكان شرقي رفح للتوجه إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، باعتبارها منطقة آمنة.

من جهة ثانية، اتهم الجيش الإسرائيلي حكومة نتنياهو بعدم استغلال الإنجازات العملياتية في غزة لتحقيق تقدم سياسي، بحسب ما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي.

وقال الموقع إن تقديرات للجيش بأن الإنجازات في غزة قد تتآكل مع تعثر المفاوضات بشأن إعادة المحتجزين في غزة.