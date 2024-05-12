وقال أوليغ سينيغوبوف، عبر منصات التواصل الاجتماعي "تمّ إخلاء ما مجموعه 4073 شخصاً"، وذلك غداة إعلان القوات الروسية سيطرتها على خمس قرى في هذه المنطقة.

وكان سينيغوبوف قال أمس السبت إنه تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف.

وأوضح سينيغوبوف أنه "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيرا الى أن هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وحقّقت القوات الروسية تقدّماً محدوداً في المنطقة الحدودية التي استعادتها أوكرانيا قبل نحو عامين بعد سيطرة قوات موسكو على مساحات واسعة منها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، السبت، أن وحدات من القوات الروسية، تمكنت من السيطرة على 5 بلدات في مقاطعة خاركيف، كما نجحت في أسر 34 عسكريا أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الشمال التابعة للجيش الروسي سيطرت على بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركيف.