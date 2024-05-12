واليوم الأحد، شن غوستافو بيترو هجوما جديدا وذلك ردا على رد نتنياهو على تغريدة سابقة له.

ووجه بيترو حديثه لنتنياهو قائلا "سيد نتنياهو، سوف يسجلك التاريخ على أنك ترتكب إبادة جماعية، إن إلقاء القنابل على آلاف الأطفال والنساء وكبار السن الأبرياء لا يجعل منك بطلا.. أنتم تقفون إلى جانب أولئك الذين قتلوا ملايين اليهود في أوروبا".

وأضاف: "إن الإبادة الجماعية هي إبادة جماعية، بصرف النظر عما إذا كان معتنقا لدين أم لا".

وختم قائلا "حاول على الأقل وقف المذبحة".

والهجوم الجديد للرئيس الكولومبي على نتنياهو جاء ردا على الأخير الذي هاجم بيترو عبر منصة "إكس"، مساء السبت، بعد أن طالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكتب نتينياهو يرد على بيترو قائلا إن "إسرائيل لا تتلقى محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة حماس، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء، في 7 أكتوبر.. عار عليك أيها الرئيس بيترو!"

وكان بيترو، كتب على منصة "إكس"، يوم الجمعة الماضي، يقول إن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهذا يقتضي إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".