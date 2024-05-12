وكتبت الوزارة، على تطبيق تلغرام، أنه تم إسقاط صاروخين باليستيين تقليديين من طراز "توشكا" فوق منطقة بيلغورود.

وأضافت أن 3 طائرات مسيرة أسقطت فوق منطقة بريانسك واثنتين فوق ليبيتسك، في حين تم اعتراض واحدة فوق فولغوغراد.

من ناحيته، قال حاكم منطقة فولغوغراد أندريه بوشاروف، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرة مسيرة انطلق من أوكرانيا أثناء الليل أدى إلى نشوب حريق لفترة وجيزة في مصفاة لتكرير النفط في المنطقة الواقعة بجنوب روسيا.

وقال بوشاروف على قناة الإدارة المحلية على تطبيق تلغرام "تم إخماد الحريق، ولم تقع إصابات".

ونشرت قناة "بازا" الروسية على تطبيق تلغرام صورا لألسنة اللهب تتصاعد في السماء المظلمة فوق ما بدا وكأنه مبنى صناعي بمدخنة عالية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الأنباء. ولم يصدر تعليق حتى الآن من شركة لوك أويل المنتجة للنفط التي تمتلك المصفاة أو من كييف.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت 12 قذيفة من طراز "فامبير" الصاروخية أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 11 مايو، حوالي الساعة 19.20 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "فامبير".

وأضاف البيان: "تم تدمير 12 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".