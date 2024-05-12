وقال ميشال، رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن "أوامر إجلاء المدنيين المحاصرين في رفح إلى مناطق غير آمنة غير مقبولة".

وأضاف على منصة اكس "ندعو الحكومة الاسرائيلية الى احترام القانون الإنساني الدولي ونطالبها بعدم تنفيذ عملية برية في رفح".

وتابع "يجب أن تعمل نقاط العبور بكامل طاقتها والسماح بمرور المساعدات الإنسانية الأساسية وسط مجاعة متنامية".

كما دعا شارل ميشال إلى مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

شولتس: التوغل برفح عمل غير مسؤول

من جهة أخرى، قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن شن إسرائيل هجوما بريا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة سيكون عملا غير مسؤول وسيؤدي إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وأضاف شولتس خلال فعالية تم بثها عبر الإنترنت ونظمتها مجموعة آر.إن.دي الألمانية الصحفية "نعتقد أن الهجوم على رفح سيكون غير مسؤول. ونحذر منه".

وتابع شولتس "لا نعتقد أن هناك أي نهج لا يؤدي في نهاية المطاف إلى خسائر لا تصدق في أرواح المدنيين الأبرياء"، مضيفا أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.

وعلى الرغم من الضغوط الأميركية الشديدة والقلق الذي عبر عنه السكان والمنظمات الإنسانية، قالت إسرائيل إنها ستواصل توغلها في رفح، حيث لجأ أكثر من مليون نازح خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

ودعت إسرائيل السبت الفلسطينيين في المزيد من مناطق رفح إلى الإخلاء والتوجه إلى ما تسميها منطقة إنسانية موسعة في المواصي، في إشارة أخرى إلى أن الجيش سيمضي قدما في خططه لشن هجوم بري.