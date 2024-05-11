وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قوات الشمال التابعة للجيش الروسي سيطرت على بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركف، وبلدة كيراميك في دونيتسك.

وأضافت الوزارة "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت المجموعة القوة البشرية والعتاد لأربعة ألوية أوكرانية ومفرزة من حرس الحدود في مناطق فولشانسك وفيسيلي وجلوبوكوي ونيسكوشني وكراسني"، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية وصلت إلى 170 عسكريا و3 عربات قتالية مدرعة و4 سيارات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من القوات الروسية، تمكنت من أسر 34 جنديا أوكرانيا في مناطق مختلقة من مقاطعة خاركيف.

إجمالي خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية:

القضاء على نحو 1600 عسكري أوكراني بمناطق متفرقة.

السيطرة على 5 بلدات في خاركيف.

السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك.

أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 46 طائرة مسيرة أوكرانية.

أسقطت صاروخا تكتيكيا أميركي الصنع من طراز "أتاكمس".

أسقطت 8 قنابل موجهة من طراز "هيمار" فرنسية الصنع.

أسقطت 43 صاروخا من طراز "هيمارس" أميركي الصنع

أسقطت صاروخا من طراز "فامبير".

أسقطت صاروخا من طراز "أولخا".

يشار إلى أن حوالي 1700 شخص من سكان مقاطعة خاركيف فروا من مناطق القتال، وتوجهوا إلى أماكن أكثر أمنا، بحسب مصادر أوكرانية.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن القصف المدفعي وقذائف الهاون والقصف الجوي أصاب أكثر من 30 بلدة وقرية مختلفة.