ويحاكم ترامب بعد تحقيق بشأن دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز مقابل تسترها عن علاقة جرت بينهما.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي نيوز" فإنه إذا أدلى ترامب بشهادته، فسوف يعرض نفسه للاستجواب من قبل المدعين العامين.

وكان محامو المرشح الرئاسي للانتخابات عن الحزب الجمهوري قد طلبوا دون جدوى بطلان المحاكمة بناء على شهادة دانييلز.

ووجهت ستورمي انتقادات لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الخميس، حيث كتبت عبر منصة إكس "يستجيب الرجال الحقيقيون للشهادة من خلال أداء اليمين والوقوف في المحكمة" وذلك في إشارة ساخرة لعدم إدلاء ترامب بشهادته في القضية واستخدام حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالإجراءات.

وقالت دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني جريجوري كليفورد، إنها مارست الجنس مع ترامب في غرفة فندق في بحيرة تاهو في عام 2006.

وزعمت أن ترامب قد دعاها عبر حارس شخصي لتناول العشاء ولاحقا حدثت علاقة جنسية في غرفته بالفندق على الرغم من زواجه من السيدة الأولى في نهاية المطاف ميلانيا ترامب، وأنهما ظلا على اتصال لبعض الوقت لأنه عرض عليها دورا في أحد البرامج التلفزيونية.

تفاوضت دانييلز على صفقة لعرضها على شاشة التلفزيون خلال الحملة الرئاسية ومناقشة اللقاء الجنسي المزعوم مع ترامب، وقال المدعون إنه دفع 130 ألف دولار لشراء صمتها، وإن محامي ترامب آنذاك مايكل كوهين قام بالدفع.

نفى ترامب ممارسة الجنس مع دانييلز وادعى أن الدفع لا علاقة له على الإطلاق بالانتخابات التي فاز بها، و أقنع المدعون هيئة محلفين كبرى بتوجيه الاتهام بشأن طريقته في السداد لكوهين، بزيادات شهرية قدرها 35 ألف دولار وأنها كانت غير قانونية.

أقر كوهين بالذنب في 2018 في تهم اتحادية تتعلق بهذه المدفوعات، وبالإضافة إلى دانييلز، قال كوهين إنه رتب دفعة مالية لامرأة أخرى بناء على مزايدة ترامب.

التقت ستورمي مؤخرا بالمدعين العامين في مانهاتن وأجابت عن أسئلتهم بشأن المبلغ الذي دفعه الرئيس السابق، حيث قال محاميها كلارك بروستر: "ردت دانييلز على الأسئلة ووافقت على إتاحة نفسها كشاهدة، أو لمزيد من الاستفسار إذا لزم الأمر".

عادت التداعيات القانونية لهذا الموضوع إلى الظهور بعد أن أطلق المدعي العام السابق لمقاطعة مانهاتن، ساي فانس، تحقيقا جنائيا بشأن ترامب.

تم اتهام ترامب بـ 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال بزعم شراء صمت دانييلز.

بعد شهادة ستورمي، جادل محامي ترامب، تود بلانش دون جدوى بشأن بطلان المحاكمة، مدعيا أن تعليقات دانييلز ذهبت إلى ما هو أبعد من نطاق التهم التي يواجهها ترامب.