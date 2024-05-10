وعلقت واشنطن إرسال شحنات قنابل كبيرة دقيقة التوجيه من صنع شركة "بوينغ" لإسرائيل، كما حذر بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إسرائيل من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة، إذا شنت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية كبيرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

ولطالما حث البيت الأبيض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم اجتياح رفح من دون ضمانات لحماية أرواح المدنيين.

وقال السيناتور جيم ريش أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، للصحفيين، إن هناك مجموعة واسعة من المعدات العسكرية الأخرى في طور الإعداد لإرسالها إلى إسرائيل.

وتشمل الشحنة "ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMS)، وقذائف الدبابات ومدافع الهاون، والمركبات التكتيكية المدرعة".

وأضاف ريش أن "الموافقة على هذه المعدات تأخرت"، مشيرا إلى أن بعضها كان قيد الدراسة منذ ديسمبر الماضي، في حين أن المساعدات المقدمة لإسرائيل تمر عادة بعملية مراجعة في غضون أسابيع.