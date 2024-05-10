وكان ميلي يعلق على الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، التي قتل فيها نحو 35 ألف فلسطيني، على هامش مشاركته في معرض للذكاء الاصطناعي في واشنطن.

وقال: "قبل أن نتبرأ جميعا بشأن ما تفعله إسرائيل، وأنا أشعر بالفزع تجاه موت الأبرياء في غزة، لكن لا ينبغي لنا أن ننسى أننا نحن الولايات المتحدة قتلنا الكثير من الأبرياء في الموصل (العراق)، وفي الرقة (سوريا)".

وأضاف المسؤول العسكري السابق: "قتلت الولايات المتحدة 12 ألف مدني فرنسي بريء. وها نحن في الذكرى الثمانين لنورماندي، لقد دمرنا 69 مدينة يابانية، بخلاف هيروشيما وناغازاكي".

وتابع ميلي: "لقد ذبحنا الناس بأعداد هائلة، أناس أبرياء لا علاقة لهم بحكومتهم، رجال ونساء وأطفال".

واستطرد: "الحرب شيء فظيع. لكن إذا كان لها معنى، إذا كانت لها أي حس أخلاقي، فلا بد أن يكون هناك هدف سياسي، ويجب تحقيقه بسرعة وبأقل تكلفة".