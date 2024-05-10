وقالت هيئة الانتخابات الحكومية في تشاد يوم الخميس إن الرئيس المؤقت محمد إدريس ديبي فاز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت في السادس من مايو.

ووفق هيئة الانتخابات فإن ديبي حصل على 61.3 بالمئة من أصوات الناخبين.

وكان ديبي قد تعهد بتعزيز الأمن وسيادة القانون وزيادة إنتاج الكهرباء في البلاد، عندما أدلى بصوته، يوم الإثنين.

وتفوق ديبي على رئيس وزرائه سوكسيه ماسرا الذي حصل على 18.53 في المئة من الأصوات.

ومنافس ديبي ماسرا كان في السابق معارضا سياسيا وفرّ إلى خارج البلاد في عام 2022، ولكن تم السماح له بالعودة بعد عام.

وخاض السباق الانتخابي أيضا رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي وسبعة مرشحين آخرين.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلد الواقع في وسط إفريقيا التي تنافس فيها رئيس ورئيس وزراء في انتخابات رئاسية.